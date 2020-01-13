نجاة طائرة قطرية من مصير الاوكرانية فوق مطار طهران

حمت العناية الالهية ركان طائرة مدنية قطرية من صاروخ ايراني مماثل لذلك الذي فتك بالطائرة الاوكرانية واودى بحياة العشرات

ووفق تقرير لموقع العربية نت الالكتروني فانه وقبل ساعتين من النهاية الدموية التي حلت بالطائرة "الأوكرانية" وقتل 176 كانوا على متنها، معظمهم إيرانيون، حلقت في المسار نفسه طائرة تابعة للخطوط القطرية.

وقال المصدر المطلع على خارطة رحلتها المتوافرة "أونلاين" في عدد من المواقع، أهمها FlightStats الشهير، وان رحلة القطرية كانت عادية ن الدوحة الى طهران ووصلت من دون أن يعترضها أي صاروخ، ربما لأن الضاغط على الأزرار قرب المطار كان مشغولا بأمر ما، فنجت الطائرة بمن كان عليها.

كانت الرحلة الرقم QR491 على متن طائرة "بوينغ" أقلعت الساعة 4.45 فجر الأربعاء من مطار آية الله الخميني، ووصلت 6.25 إلى مطار الدوحة، أي قبل 13 دقيقة من إقلاع "الأوكرانية" من المطار الإيراني نفسه إلى العاصمة كييف

الحياة في الأجواء الإيرانية أصبحت معلقة على شعرة، أو بضغطة على زر من محطم طائرات الركاب على الأرض بالخطأ، ولم تعد شركات الطيران تأمن على طائراتها، لذلك حظرت معظمها الرحلات إلى طهران، أو غيرت من مسار الطائرات، خشية من خطأ قاتل، وأمس أوصت "وكالة سلامة الطيران الأوروبية" بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى إشعار آخر، وفقا لخبر بثته وكالة "رويترز" وتطرقت فيه إلى اعتراف إيران بأن قواتها المسلحة أسقطت "الأوكرانية" بطريق الخطأ، فإياك أن تحلق بطائرة تمر فوق إيران.