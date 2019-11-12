نجاة قيادي في "الجهاد الإسلامي" من غارة إسرائيلية على دمشق

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن غارة إسرائيلية استهدفت عضو المكتب السياسي للحركة أكرم العجوري، في مدينة دمشق بسوريا.

وقالت الحركة الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال استهدف منزل عضو المكتب السياسي أكرم العجوري، ما أدى لاستشهاد أحد أبنائه.

وقال التلفزيون السوري، الثلاثاء، إن هناك أنباء عن سقوط قتلى وجرحى؛ جراء استهداف معاد لبناء في المزة الغربية قرب السفارة اللبنانية في دمشق.

استهداف منزل العجوري، جاء بالتزامن مع اغتيال قوات الاحتلال للقيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا في قطاع غزة.

وأعلنت سرايا القدس الاستنفار في صفوفها، مشددة على أن "هذه الجرائم الإرهابية هي إعدوان وإعلان حرب على الشعب الفلسطيني، وإن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عنها". (رويترز)