نجاة كبير مساعدي الرئيس الاوكراني من محاولة اغتيال

أعلنت السلطات الاوكرانية ان مسلحين فتحو النار الاربعاء، على سيارة سيرغي شيفير كبير مساعدي رئيس البلاد قرب قرية في مقاطعة كييف ودون ان يتمكنوا من إصابته، لكن سائقه اصيب بجروح بليغة.



وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية على صفحتها في "فيسبوك" أن البحث جار عن أشخاص أطلقوا اليوم الأربعاء أكثر من 10 طلقات نارية على سيارة شيفير قرب قرية ليسنيكي في مقاطعة كييف، ما أسفر عن إصابة سائقها.

وأفادت تقارير بأن السائق أصيب بثلاث رصاصات ونقل إلى العناية المركزة في حالة خطيرة، فيما لم يتعرض شيفير لأذى.

وتداولت وسائل إعلام لقطات من موقع الحادث.

وربط مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بين محاولة اغتيال شيفير والحملة التي أعلنها الرئيس ضد رجال أعمال كبار تحت شعار محاربة حكم القلة (الأوليغارشية)

ويعد شيفير صديقا وشريكا في مجال الأعمال للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.