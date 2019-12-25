نجاة كوميدي عراقي يشارك بالاحتجاجات من محاولة اغتيال

قالت مصادر عراقية إن مسلحون مجهولون حاولوا اغتيال الممثل الكوميدي العراقي أوس فاضل، المعروف باسم "كامل مفيد"، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك بالتزامن مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لفاضل بجانب سيارته، موضحا مكان الطلقة النارية التي اخترقت الزجاج الأمامي، ولم تقتله.

وقال فاضل إنه شاهد شخصين هجما على سيارته بدراجة نارية، قبل أن يسحب أحدهما مسدسا ويطلق النار عليه عدة مرات، إلا أن أي من الطلقات النارية لم تصيبه.

واشتهر أوس بدعمه للمظاهرات العراقية في ساحة التحرير، ومعارضته للحكومة العراقية والميليشيات المدعومة من إيران.

كما يبث مقاطع فيديو يوميا يحث فيها على الاحتجاجات ويسخر فيها من الأحزاب العراقية.