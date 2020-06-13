نجاة مسؤول يمني من محاولة اغتيال في حضرموت

نجا مسؤول يمني موال للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم السبت، من محاولة اغتيال بمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

وقال هشام الجابري، الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية، في بيان صحافي: “جرت محاولة استهداف موكب محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار، زرعت على الطريق الرئيس المؤدي لقيادة المنطقة العسكرية الثانية بمدينة المكلا”.

وأضاف الجابري أن الفرق الهندسية التابعة لقيادة المنطقة باشرت بسرعة إبطال العبوة الناسفة وتفكيكها.

وأشار إلى أن العبوة كانت معدّة للتفجير عن بُعد، و”تحمل مواد شديدة الانفجار وتستهدف موكب المحافظ”.

وأوضح أن العملية التي وصفها بـ “الإرهابية” كانت تهدف إلى الإخلال بالملف الأمني بشكل عام وزعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة، وساحل حضرموت عموماً، وإحداث إرباك أمني وسياسي بمحافظة حضرموت.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة.

وعادة ما تنفذ عناصر تابعة لتنظيم القاعدة هجمات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة ضد قوات الجيش اليمني في حضرموت، تخلف قتلى وجرحى فضلاً عن الخسائر المادية.

يذكر أن مدينة المكلا كانت معقلاً لعناصر تنظيم القاعدة منذ عام 2015، إلى أن تم تحريرها عام 2016 على يد قوات الجيش الوطني (النخبة الحضرمية) والمقاومة الشعبية، بمساندة قوات التحالف العربي.

(د ب أ)