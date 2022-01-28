نجاة وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي من محاولة اغتيال

نجت وزيرة العدل الليبية حليمة البوسيفي من محاولة اغتيال استهدفتها الجمعة، جنوبي العاصمة طرابلس، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

واعترضت مركبة مجهولة سيارة البوسيفي اثناء كانت تسير على طريق السواني قرب منطقة العزيزية في طرابلس، قبل ان يترجل منها مسلح ملثم ويبادر بإطلاق عدة اعيرة نارية على السيارة التي تقل الوزيرة، وفق المصادر.

لكن الرصاص أخطأ الوزيرة البوسيفي التي غادرت المكان سالمة وفق المصادر نفسها، والتي نقلت عن مصدر أمني قوله ان عملية التحقيق في هذا الحادث جارية لمعرفة وتحديد ملابساته.

وأكد مصدر من مكتب الإعلام بوزارة العدل استهداف سيارة البوسيفي بأعيرة نارية وانها "لم تتعرض لأذى".

وكلف رئيس حكومة الوحدة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة وزيرة العدل حليمة البوسيفي والشهر الماضي بمتابعة ملف وزراء التعليم والثقافة الموقوفين، مؤكدا أهمية ضمان استقلال القضاء واحترام سيادة القانون وعدم الإفلات من العقاب وأن تكون وفق صحيح القانون.

ومؤخرا، سعت وزيرة العدل الليبية لاتخاذ خطوات جادة في طريق المصالحة الوطنية بتنفيذ أحكام الإفراج عن المسجونين السياسيين خاصة من قيادات النظام السابق وبينهم سكرتير العقيد الراحل معمر القذافي ونجله الساعدي، ما أغضب بعض قيادات المليشيات.

وتخيم على طرابلس حالة من الغموض السياسي والعسكري عقب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة أواخر العام الماضي، في ظل التحشيدات المليشياوية المستمرة منذ أسابيع، والتي سبق أن حاصرت عدة مؤسسات رسمية بينها مقر المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.