نجاة وزيري الداخلية والنقل اليمني من محاولة اغتيال في شبوة

نجا وزيرا الداخلية والنقل في اليمن، فجر الأثنين، من محاولة اغتيال، عقب محاولة شخصين وضع عبوة ناسفة بالقرب من مقر إقامتهما في محافظة شبوه “شرقي البلاد”، بحسب مصدر حكومي.

وقال المصدر مفضلاً عدم ذكر اسمه، للأناضول، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على شخصين حاولا استهداف وزير الداخلية “أحمد الميسري” والنقل “صالح الجبواني” المقيمين، في عاصمة المحافظة “عتق”.

وأضاف، حاول الشخصان وضع العبوة بجوار مبنى المحافظة الذي يقيم فيه الميسري والجبواني، إلا أن “أجهزة الأمن قبضت عليهما قبل اتمام الجريمة واحالتهما للتحقيق”، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة (06:45 تغ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المحاولة.

ويقيم الوزيران “الميسري والجبواني” في مبنى المحافظة منذ 4 أيام عقب وصولهما “عتق”، في زيارة تفقدية.

وتأتي محاولة الاغتيال هذه عقب يومين من توجيه الميسري انتقادات لاذعة للإمارات، وإعلانه أن مشروعها في اليمن قد سقط، ولن يتم القبول بأي اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال لقاء تشاوري عقده الميسري مع شخصيات ومراجع قبلية في مدينة “عتق”، السبت. (الأناضول)