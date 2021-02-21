محاولة اغتيال تستهدف وزير داخلية الوفاق الليبية فتحي باشاغا

نجا فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الأحد، من محاولة اغتيال استهدفته غربي العاصمة طرابلس.

ووقعت المحاولة عندما اعترضت سيارة مسلحة ومصفحة طريق موكب باشاغا واشتبكت مع حمايته، بحسب ما ذكرت قناة "العربية".

وأدى الاشتباك لمقتل شخص من المجموعة التي هاجمت موكب باشاغا.

من جانبه، أكد مستشار وزارة الصحة أمين الهاشمي نجاة باشاغا بينما أصيب أحد حراسه جراء الهجوم من سيارة مصفحة.

وقال الهاشمي إنه تم مطاردة السيارة المهاجمة والقبض على شخصين فيها وقتل ثالث.

كما أكد مستشار وزارة الصحة أن باشاغا بخير ولم يتعرض لأي إصابة.

وقال مصدر آخر إن المهاجمين أطلقوا النار بكثافة على موكب الوزير في غرب طرابلس بعد زيارته المؤسسة الوطنية للنفط ومقر قوة إنفاذ القانون التابعة للوزارة.

وقال مصدر إن “موكب الشرطة الذي كان يتبع الوزير قام بالرد. لقد تم توقيف اثنين من المهاجمين، والثالث أدخل المستشفى. الوزير بخير”.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإصابة أحد عناصر حماية موكب الوزير، دون تفاصيل أخرى.

🚨🚨محاولة فاشلة لاغتيال باشاغا في جنزور،

تم قتل أحد المعتدين والقبض على عدد منهم. pic.twitter.com/BTzEH12sAu — المخبر الليبي🇱🇾🇵🇸Libyan Detective (@FB17AK) February 21, 2021

وحتى الساعة (14:50 تغ)، لم تصدر السلطات الليبية بيانا بشأن الحادث.

وإطلاق النار يأتي في ظل استمرار انعدام الأمن في غرب ليبيا وانتشار المليشيات المسلحة والمتطرفة في تلك المنطقة.

وتشهد العاصمة الليبية والمدن الغربية فوضى وجرائم يومية من قتل واختطاف مقابل فدية وإخفاء قسري وابتزاز للمواطنين من جانب عناصر المليشيات المدعومة من تركيا، وفي ظل غياب كامل للقانون.

