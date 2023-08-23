نجاح اول عملية زراعة رحم لامرأة في بريطانيا

اجرى جراحون بريطانيون اول عملية زراعة ناجحة في لامراة في المملكة المتحدة، في فتح جديد اخر على صعيد ايجاد حلول لمشاكل انجاب مستعصية.

وتلقت المراة، وهي في الرابعة والثلاثين من العمر الرحم من اختها البالغة اربعين عاما، والتي سبق وان انجبت مرتين.

وقالت استشارية الجراجة في مركز اكسفورد للزراعات ايزابيل كويروغا لصحيفة الغارديان البريطانية ان المتلقية شعرت بسعادة عارمة بعد العملية التي استمرت تسع ساعات.

وتخطط المراة، وهي متزوجة، لمحاولة انجاب طفلين عن طريق التخصيب الاصطناعي باستخدام خمسة اجنة قامت بتجميدها سابقا.



وكانت قد ولدت مع حالة نادرة جلعت رحمها غير منتج.

وبلغت كلفة عملية الزراعة نحو 32 الف دولار، وتمت تغطيتها عبر تبرعات جمعتها منظمة زراعة الاجنة البريطانية.

وحتى الان، اجريت نحو 90 عملية زراعة رحم على مستوى العالم، وذلك في دول من بينها السعودية والصين والسويد والمانيا والهند.

ومعظم هذه العمليات تم اجراؤها بفضل متبرعيات احياء، وولد 50 طفلا في اعقابها.



وكانت السويد شهدت في العام 2014، اول عملية من هذا النوع لامراة في السادسة والثلاثين من العمر، والتي انجبت بعدها طفلا اطلقت عله اسم فنسنت.

وفي الولايات المتحدة، اجرت 33 امراة عمليات زراعة رحم بين العامين 2016 و2021. وبحسب احصائيات تعود الى العام 2022، فقد انجبت 19 منهن (58 بالمئة) ما مجموعه 21 طفلا.

ونحو 74 بالمئة من اللواتي زرعت لهن الارحام، كان هذا العضو لا يزال يعمل بعد عام من العملية، ورزقت ما نسبته 83 بالمئة منهن اطفالا احياء.

وتمكنت المراة التي اجريت لها العملية الاخيرة في بريطانيا من مغادرة المستشفى بعد عشرة ايام.