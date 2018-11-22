نجل الأسد يتجول في "الأموي" ودمشق القديمة

تجول حافظ الأسد، نجل رئيس النظام السوري بشار الأسد، في ساحات المسجد الأموي، وشوارع دمشق القديمة.

وأظهرت لقطات وصور نشرتها صفحات النظام حافظ الأسد يلتقط "سيلفي" مع مجموعة من أنصار النظام.

وبحسب إعلام النظام، فإن حافظ الأسد قدم إلى دمشق القديمة للاحتفال بذكرى المولد النبوي عليه السلام.

وأثارت زيارة حافظ الأسد ردود فعل ساخرة وساخطة من قبل معارضي النظام، قائلين إن الأسد يحاول من خلال هذه المشاهد إيصال رسالة حول مستوى الأمن والاستقرار الذي وصلت إليه سوريا.

وكان بشار الأسد شارك في ذكرى المولد النبوي في مسجد سعد بن معاذ في العاصمة دمشق أيضا، إلى جانب مجموعة من كبار المسؤولين.

وكان حافظ بشار الأسد موضع سخرية للسوريين خلال الفترة الماضية، بعد فشله المتكرر في أولمبياد الرياضيات التي يشارك فيها.