نجل الرئيس الراحل قائد السبسي يخشى العودة لتونس

“سأعود إلى تونس لا أحد يمكن ان يمنعني لكن اليوم المناخ غير مقبول ما يجعلني حذرا”.

أبدى حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي خشيته من العودة الى تونس وحضور جنازة والدته التي توفيت الأحد، لافتا إلى وجود “تهديدات”.

وقال لراديو “إكسبريس اف ام” (الخاص) “سأعود إلى تونس لا أحد يمكن ان يمنعني لكن اليوم المناخ غير مقبول ما يجعلني حذرا”.

وتابع “جئت للخارج لحماية حزبي الذي أصبح مهددا وأمّي الراحلة طلبت مني أن لا أعود”.

وإثر انتشار شائعات مفادها ان نجل السبسي سيتم توقيفه حال عودته الى تونس، نفت وزارة الداخلية في بيان الأحد ذلك وقالت “إن المعني (حافظ قائد السبسي) لا يخضع لأيّ إجراء حدُودي”.

ويتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس حزب “نداء تونس” حافظ قائد السبسي منذ 2018 بالوقوف ضده و”حاول التأثير على والده من أجل تنحيتي من منصبي”.

كما يتهمه “بتدمير” حزب نداء تونس الذي فاز بالتشريعية والرئاسية في 2014.

