نجل العودة يستذكره بعد 9 شهور من اعتقاله بصور مؤثرة

العودة معتقل منذ أيلول/ سبتمبر الماضي- عبد الله العودة

استذكر عبد الله العودة، والده الداعية السعودي سلمان العودة، المعتقل منذ تسعة شهور، في سجن ذهبان السياسي بجدة.

ونشر عبد الله العودة، المقيم في الولايات المتحدة، صورا "مؤثرة" لوالده مع أخته الصغرى، وعلق عليها: "مرّت تسعة أشهر على الاعتقال التعسفي للوالد الشيخ سلمان العودة، وهو الاعتقال الذي فرق بين هذه وأبيها بعد أشهر من وفاة أمها!".

وغرد العودة بصورة أخرى لوالده مع أخته الصغرى وهي بالمشفى، معلقا عليها: "اللهم أعدْ هذا الشيخ الستيني الفاضل سلمان العودة، إلى هذه الصغيرة (لدن) وإلينا جميعا وإلى محبيه وإلى العالم العربي والإسلامي.. اللهم استجب في هذا الشهر الكريم وفي هذه الليالي الفاضلة العظيمة".

وتحدث العودة عن الاعتقال التعسفي في السعودية، داعيا إلى التضامن في هاشتاغ "جمعة المعتقلين"، للمطالبة بالإفراج عن موقوفي الرأي.

وفي كانون ثاني/ يناير من العام الماضي، توفيت هيا السياري، زوجة الشيخ سلمان العودة، وابنه هشام، إثر حادث سير شنيع.

يشار إلى أن العودة معتقل في سجن ذهبان السياسي منذ مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم توجه له السلطات أي تهمة بشكل رسمي.

ونقل الشيخ العودة بعد مرور نحو ثلاثة شهور على اعتقاله إلى المشفى، ليخضع لفحوصات، بعد تردي وضعه الصحي، بحسب ما ذكر نجله عبد الله، المقيم في الولايات المتحدة.