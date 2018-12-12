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نجل الفنان فضل شاكر: والدي مظلوم.. ولم يسىء لسوريا (فيديو)

نجل الفنان فضل شاكر: والدي مظلوم.. ولم يسىء لسوريا (فيديو)
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