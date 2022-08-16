نجل ترامب: سننشر فيديوهات اقتحام منزل والدي في فلوريدا

أكد نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن عائلته تمتلك مقاطع فيديو ترصد لحظة اقتحام منزل والده في ولاية فلوريدا من قبل مكتب المباحث الفيدرالي "إف بي آي" يوم الإثنين الماضي.

وقال إريك ترامب: "سنقوم بعرض شرائط المراقبة التي ترصد مداهمة منزل والدي في الوقت المناسب".

وسأل المذيع في قناة "فوكس نيوز" الأمريكي شون هانيتي إريك ترامب، ما إذا كانت عائلته قد التقطت لقطات البحث، قائلا له: "هل لا يزال لديك شريط المراقبة، هل هذا صحيح؟ هل يُسمح لك بمشاركة ذلك مع البلاد؟".

Hannity: You still have the surveillance tape, is that correct? Are you allowed to share that with the country?

Eric Trump: Absolutely. At the right time. pic.twitter.com/5SwBKPqDVx — Acyn (@Acyn) August 16, 2022

وكان رد ترامب: "بالتأكيد شون، سنعرضها في الوقت المناسب"، مضيفا أنه يجب على جميع ضباط إنفاذ القانون ارتداء كاميرات على الجسم من أجل "الشفافية".

وزعم إريك ترامب في نفس المقابلة التلفزيونية أن مداهمة منزل والده في منتجع "مار إيه لاغو" أسفرت عن "أكبر جمع تبرعات".

وقال ترامب: "أرقام استطلاعات والدي تجاوزت الحدود بالتأكيد".

ترامب: أدلة مدسوسة

ورجح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" قد يكون قد دس أدلة، خلال مداهمة منزله في ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الاثنين الماضي.

وقال إنه عرض المساعدة على وزارة العدل الأمريكية، في أعقاب المداهمة المثيرة للجدل على مقر إقامته في منتجع "مار إيه لاغو" في فلوريدا الأسبوع الماضي، لكنه لم يتلق ردا حتى الآن، وفقا لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

كما ذكر التقرير الأمريكي أن ترامب قال إنه مستعد لفعل كل ما يلزم لمساعدة بلاده، من أجل تهدئة غضب مؤيديه بشأن ما وصفه بـ"اقتحام منزله".

ويشير دونالد ترامب والعديد من المعلقين إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي قد تم تسليحهم ضد المعارضين السياسيين للديمقراطيين وبعض الجمهوريين، ويسعون إلى منعه من الترشح مرة أخرى في السباق الرئاسي في عام 2024.

هجوم سياسي

وفي يوم الجمعة الماضي، طلبت وزارة العدل من قاض فيدرالي الكشف عن مذكرة التفتيش الخاصة بمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بشأن مداهمة منزل ترامب، وذلك من أجل دحض مزاعم الجمهوريين بالتورط في هجوم سياسي.

وأظهر الجرد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد 11 مجموعة من الوثائق السرية، كجزء من التحقيق في الانتهاكات الجنائية المحتملة لقانون التجسس، وكذلك قانون "ساربانيس-أوكسلي" والقسم 2071، ويتضمن كلاهما فئات مثل السرقة أو الإخفاء أو إتلاف الوثائق الحكومية.

وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان ترامب قد انتهك 3 قوانين فيدرالية، بما في ذلك قانون التجسس.