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نجل ترامب: على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها بالسعودية

نجل ترامب: على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها بالسعودية
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