نجل ترامب: على الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها بالسعودية

إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي

قال إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي، إنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تحرص على الحفاظ على علاقتها بحليفتها السعودية، وسط أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بطريقة “وحشية”.

جاء ذلك في مقاطع تداولتها، الإثنين، وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مقابلة أجراها إريك ترامب مؤخراً مع قناة “فوكس نيوز”.

وأعرب ترامب الابن عن أسفه للقتل الوحشي للصحافي السعودي، قائلاً: “لا يمكن أن يقتل الصحفيون، ولا حتى الأشخاص العاديون.. لقد كانت طريقة قتل خاشقجي وحشية وفظيعة، وشارك في هذه الجريمة أكثر من 15 شخصا.. أعني أن الله وحده يعلم ما حدث بالفعل في تلك الغرفة.. ما حدث كان مروعا بشكل واضح”.

وأضاف أن “بلاده حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع السعودية، أحد حلفاء البلاد القلائل في الشرق الأوسط، إلى جانب الإمارات وإسرائيل”.

وتساءل ابن الرئيس الأمريكي عما إذا “كانت الأمة (الأمريكية) مستعدة لتجاوز كل ما يتعلق بقضية مقتل خاشقجي”.

والجمعة ذكرت “واشنطن بوست” أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أطلعت إدارة ترامب على آخر تطورات القضية وأنها “تعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي”.

إلا أن الرئيس الأمريكي اعتبر تقييم الوكالة “سابقا لأوانه”، الأمر الذي أرجعه سياسيون وحقوقيون وإعلاميون أمريكيون إلى رغبة ترامب في “التغطية على ابن سلمان”، حفاظا على مصالح واشنطن