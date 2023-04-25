نجل ترامب يستفز السودانيين ويهاجم سياسة بايدن

وصف دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق السودان بالبلد القذر محملا الرئيس الحالي جو بايدن وسياسته مسؤولية تردي الاوضاع فيه وعدم قدرته على التصرف اتجاه الرعايا الاميركيين الامر الذي اثار استياء السودانيين

واستفز ترامب الابن السودانيين واصفا بلدهم بالبلد "القذر" وهو أثار حفيظة السودانيين وفجر غضبهم، واتهموا اميركا بالتسبب بما وصل إليه السودان الآن.

واستنكر ترامب الابن في تغريده على تويتر معلقا على الأحداث الحرب بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد "حميدتي"، ما فعله بايدن بترحيل طاقم السفارة الأمريكية قبل المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك، فقد وصف السودان بأنه بلد "قذر".

So Joe Biden just stranded another 16k Americans in a war torn shithole country that he pulled out the embassy staff and military from first.



Disgraceful!!! https://t.co/K57uUZM2sf — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 23, 2023

واكد ان وجود "16 ألف أمريكيا في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين". واعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن القوات الأمريكية نفذت عملية لإجلاء موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

ووفق الجنرال الأمريكي دوغلاس سيمس، فقد تمت عملية الاجلاء بواسطة ثلاث مروحيات من طراز "ش-47 شينوك" (CH-47 Chinook) توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، بمشاركة 100 من عناصر العمليات الأمريكية الخاصة