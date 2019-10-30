نجل حسني مبارك يسخر على تويتر: "هو كله علاء وجمال"

سخر علاء مبارك نجل رئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، من تناول الإعلام لقضية التلاعب في البورصة والتي يجاكم فيها مع شقيقه جمال.

وقال علاء مبارك على حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "جلسة أخرى في القضية الملفقة والمعروفة إعلاميا على مدار السنوات السابقة إنها قضية علاء وجمال وآخرين، والتلاعب في البورصة وقضية علاء وجمال وآخرين، وتدمير القطاع المصرفي وقضية علاء وجمال والإضرار بالاقتصاد المصري وقضية علاء وجمال، والإضرار بصغار المستثمرين، هو كله علاء وجمال"

وتابع قائلا: "الأهرام والأخبار عن قضية البورصة: مرافعة نارية للنيابة في قضية البورصة! طيب ازاي وامتى؟ ما احنا كنا حاضرين مع الآخرين إمبارح وأول امبارح ولم نسمع ولم نشاهد هذه المرافعة حتى الآن، أموت وأعرف بيجيبوا الكلام ده منين!".

جلسة اخرى فى القضية الملفقة والمعروفة إعلامياً على مدار السنوات السابقة انها قضية علاء وجمال وآخرين والتلاعب فى البورصة وقضية علاء وجمال وآخرين وتدمير القطاع المصرفى وقضية علاء وجمال والأضرار بالاقتصاد المصرى وقضيةعلاء وجمال والأضرار بصغار المستثمرين ، هو كله علاء وجمال 😂 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) October 30, 2019