نجل خاشقجي يغادر السعودية إلى واشنطن

قالت منظمة حقوقية دولية ان صلاح نجل الصحافي جمال خاشقجي قد غادر المملكة العربية السعودية مع عائلته بعدما رفعت الحكومة حظر السفر الذي كان مفروضا عليه

وقالت مسؤولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش ساره ليا ويتسون لوكالة الصحافة الفرنسية إن "صلاح وعائلته في طائرة متوجهة الآن إلى واشنطن".

وأوضحت تقارير اعلامية اميركية وعربية أن صلاح الذي يحمل الجنسيتين السعودية والأميركية، لم يكن قادرًا على مغادرة البلاد بسبب فرض قيود على جواز سفره من قبل سلطات المملكة قبل بضعة أشهر.

يشار إلى أن صلاح هو الابن الأكبر لجمال خاشقجي، وتأتي مغادرته بعد يومين من استقبال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان نجلي خاشقجي سهل وصلاح في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وقدما التعازي له في مقتل والده.

وكانت وكالة الأنباء السعودية أفادت أن ولي العهد محمد بن سلمان والعاهل السعودي الملك سلمان استقبلا صلاح وشقيق جمال خاشقجي، الثلاثاء، في القصر الملكي في الرياض وقدم الملك وولي العهد التعازي لأفراد عائلة خاشقجي