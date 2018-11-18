صلاح خاشقجي مع الملك سلمان وولي عهده، 23 أكتوبر 2018

أيد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي القتيل، جمال خاشقجي، تكذيب السفير خالد بن سلمان، لما نشرته "واشنطن بوست" السبت حول إغرائه (السفير) لوالده بالذهاب لقنصلية بلاده في اسطنبول.

وأعاد صلاح خاشقجي عبر حسابه على "تويتر"، نشر تكذيب سفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان (شقيق ولي العهد محمد بن سلمان) لخبر الصحيفة الأمريكية، حول قيامه (السفير) بحثّ وإغراء جمال خاشقجي على الذهاب إلى تركيا والاستحصال من القنصلية السعودية هناك على الوثائق الشخصية المطلوبة لزواجه.

وذكرت الصحيفة الأمريكية الواسعة الاطلاع، والتي كان القتيل خاشقجي يكتب مقال رأي فيها، يوم أمس السبت، نقلا عن مصادرها، أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت إلى رأي مفاده أن ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، هو من أصدر الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى مثل هذه الاستنتاجات من خلال فحص عدد من البيانات من مصادر مختلفة، بما في ذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة السعودية لدى الولايات المتحدة مع خاشقجي، ليطمئنه بأنه لا خطر أو تهديدا له في حال زيارته للقنصلية السعودية بإسطنبول.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، في أول تعليق له على تقرير الصحفية حول أن وكالة الاستخبارات المركزية CIA خلصت إلى أن محمد بن سلمان متورط بإصدار أمر القتل،: "إنهم لم يخلصوا إلى أي شيء بعد. من السابق لأوانه توجيه اتهام له".

غير أن ترامب أعلن أيضا أن النتيجة التي توصلت إليها CIA بأن الأمير محمد مسؤول عن قتل خاشقجي "ممكنة"، معربا عن اعتقاده، بأن جريمة القتل هذه "كان يجب ألا تحدث مطلقا".