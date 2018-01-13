نجل عبد الناصر: والدي كان يعلم بموعد حرب 67

المهندس عبد الحكيم عبد الناصر

قال المهندس عبد الحكيم عبد الناصر نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والده كان على علم بموعد حرب 67 قبل اندلاعها بـ 3 أيام.

وأضاف "عبد الناصر"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الزعيم الراحل كانت له حساباته في مسألة توقيت حرب 67 طبقًا للمعلومات المتاحة لديه.

وأشار إلى أنه مع إغلاق مضيق العقبة استشعر والده بأن أمرا ما سيحدث خلال أيام قليلة، وأبلغ القادة العسكريين بموعد الحرب.