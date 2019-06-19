نجل محمد مرسي: منعونا من تلقي العزاء

قال عبد الله، نجل محمد مرسي أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، إن السلطات منعت إقامة عزاء يليق بالرئيس الراحل واستقبال المعزين بمنزلهم غربي العاصمة المصرية.

وعبر صفحته على ”فيسبوك” قال نجل مرسي: “منعوا الصلاة عليك وتشييعك وإقامة عزاء لك بما يليق بأول رئيس مصري شهيد منتخب في تاريخ مصر”.

وأضاف: “حتى في منزل الأسرة منعونا من تلقي العزاء”.

والإثنين، أعلن التلفزيون المصري وفاة مرسي، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته، في قضية “التخابر مع حماس”.

والثلاثاء، كشف عبد المنعم عبد المقصود، محامي أول رئيس مدني منتخب في مصر، عن دفن جثمان مرسي في الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 ت.غ)، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، بحضور أسرته وتواجد أمني كثيف.