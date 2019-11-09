نجل مرسي يتساءل عن "مقتل" أخيه بعد تقرير أممي عن وفاة والده

نشر أحمد، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تغريدة معلقا فيها على تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن وفاة والده قد ترقى الى"اغتيال تعسفي"، متسائلا عن حالة وفاة أخيه الأصغر الذي وافته المنية بعد فترة قصيرة من موت الرئيس المصري.

وقال: "مرسي قُتل تعسفيا من قبل الدولة بشكل وحشي. قالت الأمم المتحدة إن ظروف سجن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي يمكن وصفها بأنها وحشية،وإن موت مرسي يمكن اعتباره وفق هذه الظروف قتلاً عقابياً تعسفياً من قبل الدولة".

وأضاف: "سؤالي وابنه الأصغر عبد الله ابن الخامسة والعشرين كيف قُتل؟!".