نجمة تلفزيون رومانية تقر بعلاقتها مع القنصل في ليبيا

دخل برانكوفينو زاد بشكل كبير غداة تعيينه في ليبيا

خالد أبو الخير

أقرت فنانة رومانية شهيرة بعلاقتها مع القنصل الروماني في العاصمة الليبية طرابلس أدريان برانكوفينو.

واعترفت الفنانة أندريا مارين في برنامج تلفزيوني إن لديها علاقة حب جديدة، بعد أن كتبت الصحافة عن النجمة التلفزيونية أنها شكلت زوجاً مع أدريان برانكوفينو ، القنصل الروماني في طرابلس البالغ من العمر 32 عاما.

وقالت الصحافة إن دخل برانكوفينو زاد بشكل كبير غداة تعيينه في ليبيا، رغم ان دخله كموظف في السفارة الرومانية في طرابلس حوالي 47000 دولاراً في العام (3900 دولار في الشهر)، وهذا ما يظهر في بيانات دخله.