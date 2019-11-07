"نجوم العلوم" يختار أفضل مخترع عربي في حلقة الجمعة

البوابه - الدوحة

مع انتهاء عملية التصويت وبدء مرحلة فرز الأصوات للكشف عن الفائز في برنامج نجوم العلوم، البرنامج التلفزيوني الرائد وإحدى مبادارات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. يترقب المتسابقون الثلاثة، الذين بذلوا خلال الأشهر الأخيرة كلّ جهد ممكن للارتقاء باختراعاتهم ونجحوا في الوصول للتصفيات النهائية ضمن الموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، حلقة الليلة لمعرفة الفائز الذي اختاره الجمهور ولجنة التحكيم ليحمل لقب أفضل مخترع في العالم العربي، تابعوا الحلقة الأخيرة الليلة في بث مباشر لدعم مخترعكم المفضّل.

ساعد اختراع المبرمج القطري عبد الرحمن صالح خميس، وهو عبارة عن سجادة صلاة تعليمية تفاعلية، الصغار والمُهتدين حديثًا إلى الإسلام على تعلم كيفية أداء صلواتهم، بينما يسهم اختراع طبيبة العيون الأردنية نهى أبو يوسف في تغيير حياة المصابين بشلل الوجه النصفي (شلل بيل) في جميع أنحاء العالم باستخدام اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة، فيما يأمل المتأهل الثالث وهو الطبيب المغربي يوسف العزوزي، بمساعدة المرضى المصابين بقصور القلب الاحتقاني من خلال دعامة تعديل تدفق الدم.

هذا السياق، قال خالد الجميلي، مقدّم برنامج نجوم العلوم: "في موسم حافل بالمفاجآت، يثبت برنامج نجوم العلوم أن العلم لا يتحمل المجاملة وبالتالي استحق المتسابقين الثلاثة الوصول إلى الحلقة النهائية بكل جدارة. ومع احتدام المنافسة على لقب أفضل مخترع عربي، لا يمكنني الانتظار لمشاركة الإثارة والفرحة خلال لحظة التتويج مع الجمهور!"



وسيتقاسم المخترعون الثلاثة الذين وصلوا للتصفيات النهائية جائزة نقدية بقيمة 600000 دولار أمريكي لتمويل مشاريعهم، إلا أن واحداً منهم فقط سيحمل لقب الفائز بالموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم.



تُعرض الحلقة الأخيرة من البرنامج الرائد الذي أطلقته مؤسسة قطر يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر عبر قناة تلفزيون قطر و سبعة قنوات في المنطقة، ويمكن مشاهدة الحلقات مترجمة عند متابعة البث عبر الإنترنت. للحصول على دليل البث الكامل للموسم الحادي عشر ومتابعة الحلقات السابقة من البرنامج، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.starsofscience.com