"نجوم العلوم" يفتح باب التسجيل للموسم الثاني عشر

هل أنت مخترع شاب من أصل عربي؟ هل لديك فكرة قد تكون ذات تأثير إيجابي على حياة الناس، وتحقق صدىً واسعًا في المنطقة، وتساهم في تعزيز مشهد التكنولوجيا المتنامي في المنطقة وخارجها؟

انتهز الفرصة وقدم طلبك الآن للمشاركة في الموسم الثاني عشر من البرنامجالتعليمي الترفيهي من مؤسسة قطر، نجومالعلوم، الذي يتيح للمبتكرينالطموحينفرصة عرضأفكارهمالرائدةأمام لجنة منالخبراءالذين يتمتعون بشهرة واسعة في مجالات تخصصهم. ويمكن للمخترعين العربفيجميعأنحاءالعالم تقديم طلباتهم عبرالإنترنت حتى 31 ديسمبر 2019.

ويمكن للمهتمين بالمشاركة في نجوم العلومأن يصبحوا جزءًا من مجتمع خريجي البرنامج المتميزين الذي نما خلال الإحدى عشر عامًا الماضية، وأن يساهموا في بناء ثقافة التميّز العلمي في العالم العربي. وقد نجح البرنامج منذ إطلاقه في منح أكثر من 130 مخترعًا من 18 دولة عربية، أفكارًا ودروسًا لا تقدر بثمن خلال مشاركتهم كمتسابقين في مواسمه المختلفة.

على مدار العقد الماضي، حصل مجتمع خريجي برنامج نجوم العلوم على أكثر من 14 مليون دولار في شكل تمويل جماعي، وجوائز واستثمارات ومنح أبحاث، من أجل تحسين اختراعاتهم وبناء شركات ناشئة في مختلف دول العالم. وفي هذا العام، تم اختيار الطبيب أحمد نبيل، والمهندس فؤاد مقصود (المتسابقان في الموسم التاسع) إلى جانب المهندس حسن البلوي (الموسم السابع) ضمن قائمة أفضلالمبتكرين تحت 35 عامًا من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

برنامج نجوم العلوم في سطور

"نجوم العلوم" هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الاستوديو وعبر الإنترنت

مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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