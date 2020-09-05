نجوم العلوم يواجه التحديات في موسمه الثاني عشر

يعود برنامج تلفزيون الواقع الترفيهي التعليمي الرائد "نجوم العلوم" بمبادرة من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ليطل على الجمهور في موسمه الثاني عشر بتاريخ 11 سبتمبر 2020 عبر عدة قنوات في المنطقة والعالم، ليستهل عقداً جديداً من جهود تمكين المبتكرين العرب في سعيهم لإيجاد أفضل الحلول التقنية وتسخيرها لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها الوطن العربي والعالم.

البرنامج التلفزيوني الترفيهي التعليمي من مؤسسة قطر يتغلب على التحديات التي فرضها وباء كوفيد–19

منذ انطلاقته في عام 2009، شكّل نجوم العلوم، برنامج تلفزيون الواقع الأول من نوعه في العالم العربي، منصة للمبتكرين العرب الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لتصميم تقنيات تساعد في إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم. وفي موسمه الجديد، يشجع البرنامج المتسابقين من رواد الأعمال الطموحين على ابتكار حلول تقنية لتسخير فوائد الإنتاجية ومعالجة القضايا الحديثة مثل التهديدات الأمنية للتقنيات الرقمية في حياة الناس اليومية.

بهذه المناسبة، قال خليفة عيسى الكبيسي مدير العلاقات الإعلامية والمكتب الصحفي بمؤسسة قطر: "باتت الابتكارات والاختراعات تشكل ضرورة حتمية في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات كبيرة وغير مسبوقة. ويشجع برنامج نجوم العلوم على التعاون وريادة الأعمال وتسخير الأبحاث والجهود لصقل مهارات المواهب العلمية المحلية التي تعلب دوراً هاماً في تطوير مجتمعاتنا وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات الحالية والمستقبلية".

يقوم البرنامج المكوّن من تسع حلقات، بتتبع مسار تطور ابتكارات ثمانية متسابقين ومشاريعهم، على أن يتنافسوا للفوز باللقب من خلال تحويل مشاريعهم إلى منتجات أولية ذات أهمية وقادرة على التنافس في الأسواق المحلية والعالمية. وسيتم اختبار القدرات العلمية والهندسية والتجارية للمتسابقين عبر مراحل عديدة تبدأ من إثبات المبدأ مروراً بمراحل النماذج الأولية وصولاً إلى جولات الاختبار الحاسمة قبل الحلقة الأخيرة من البرنامج.

وسيحظى المتسابقون بموارد كبيرة لمساعدتهم في تجسيد وتطوير أفكارهم بما في ذلك مساحة الابتكار التي تتضمن مواقع عمل مخصصة لكل مبتكر بتصميم مفتوح يهدف إلى تعزيز روح التعاون بينهم. كذلك سيستضيف البرنامج نخبة من أبرز الرواد في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في قطر وحول العالم للمساهمة بخبراتهم ومعارفهم اللازمة في تطوير هذه المشاريع.

أما لجنة تحكيم برنامج نجوم العلوم، والتي تضم كل من البروفيسور فؤاد مراد والدكتور خالد العالي والبروفيسور عبد الحميد الزهيري، سوف تواصل اعتمادها لأعلى المعايير العلمية لتقييم المشاريع وتوجيه المشاركين طوال الموسم. وسيتم اختيار المشاريع الواعدة التي تستحق المزيد من الوقت والموارد للتطور عند نهاية كل حلقة لتكمل مشوارها في البرنامج، بما يضمن اختيار المشروع الأكثر تنافساً وعرضه على المشاهدين في الحلقة النهائية.

ومن جانبه، قال البروفيسور فؤاد مراد: "يتيح برنامج نجوم العلوم للمشاهدين الفرصة للتعرف على أفضل الكفاءات والمهارات العلمية العربية، ومتابعة مثابرة وإصرار شباب المنطقة لتحقيق التميز خلال هذا الموسم. لقد فرض تفشي وباء كوفيد–19 تحديات كبيرة أمام البرنامج والمتسابقين الذين أظهروا مرونة كبيرة وقدرتهم على التكيف وواصلوا عملهم باجتهاد علمي ".

