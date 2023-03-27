نحر مؤذن مسجد بعد صلاة التراويح بسبب خلاف على الاذان

اقدم احد اصحاب السوابق على نحر مؤذن مسجد في احدى المناطق الواقعة ضواحي الاسكندرية المصرية بعد خلاف مع والد الجاني على رفع الاذان

وفي التفاصيل فقد حاول والد القاتل التقدم لرفع اذان المغرب، مسجد محمد حسن بمنطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية، الا ان المصلين منعوه لاسباب ليست معروفه، فيما تصدى الامام الضحية لوالد القاتل ومنعه من الصعود الى المنبر

وبعد صلاة التروايح عثر على المؤذن حسن عبد الله الجمل، جثة هامدة ومع التحقيقات تبين ان القاتل يدعى بودة، مسجل وله معلومات جنائية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إلقاء القبض عليه على الفور

وقالت التحقيقات ان والد الجاني وبعد منعه من رفع آذان المغرب حاول رفع اذان العشاء الا ان المصلين والشيخ الضحية تصدو له مجددا وعقب صلاة التراويح والخروج من المسجد فوجئ المجنى عليه بانتظار اثنين من أبناء الشخص الذي تم منعه من رفع الأذان حيث اعتدو عليه بتوجيه الشتائم ثم الضرب وقاموا بقتله على مرآى ومسمع من المارة.

وحسب التحقيقات فان الجاني مسجل خطر في مديريات الامن المصرية ويقوم باعمال البلطجة ضد الاهالي وفرض الإتاوة على سائقي موقف السيارات الميكروباص.

