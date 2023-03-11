نحر 3 سوريين وخطف 26 في هجوم جهادي شمال البلاد

البوابه - نحر مسلحون تابعون لتنظيم داعش وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان 3 مدنيين سوريين فيما قام المسلحون بخطف 26 آخرين على الأقل خلال جمعهم الكمأة شمال سوريا.

ورجح المرصد تبعية المسلحين لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) استهدفوا عمال جمع الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي، حيث قاموا بنحر 3 عمال بالسكاكين كما خطفوا 26 آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة غير معلومة دون أن يأت الإعلام الرسمي على ذكر الهجوم.



جمع الكمأة من البادية السورية لقمة مغمّسة بالدماء

الكمأة

الكمأة ثمرة تنمو بشكل طبيعي في أراضي البادية السورية كالفطر حيث يقبل عليها السوريون بشدة فهي من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية التي يتناولونها في موسم ظهورها وحصادها الذي يبدأ غالبا بداية شهر يناير ويستمر حتى أواخر فصل الربيع.