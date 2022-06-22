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نحو الف قتيل في زلزال افغانستان

منشور 22 حزيران / يونيو 2022 - 09:21
الف قتيل في زلزال افغانستان
الف قتيل في زلزال افغانستان

اكدت مصادر صحية افغانية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد اليوم الأربعاء، إلى 950 قتيلا، و610 جرحى، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن ناجين او ضحايا اخرين بتوقع ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومترا من مدينة خوست في جنوب شرق أفغانستان وكان على عمق 51 كيلومترا.

 

 

وبحسب إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، فإن الزلزال شعر به السكان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد وأماكن أخرى في إقليم البنجاب.
وذكرت وكالة رصد الزلازل الأوروبية أن 119 مليون شخص شعروا بالزلزال على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر في أنحاء أفغانستان وباكستان والهند.

 

 

وقال مسؤولون أفغان إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وتوقعوا ارتفاع عدد القتلى مع تدفق المعلومات من القرى الجبلية النائية.


وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في تغريدة على "تويتر" إن الهزة شعر بها 119 مليون شخص في باكستان وأفغانستان والهند على امتداد 500 كيلومتر تقريبا.

وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل، وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بحسب روايات شهود نُشرت على موقع مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي ومستخدمون على "تويتر".

ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى لأن بعض القرى تقع في مناطق نائية في الجبال وسيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع التفاصيل

وقد بدأت السلطات عمليات الإنقاذ، وتم استخدام طائرات هليكوبتر للوصول إلى الجرحى ونقل الإمدادات الطبية والغذاء.

كلمات دالة:افغانستانزلزالكابولطالبان

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