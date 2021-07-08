نحو 30 إصابة بالفطر الاسود في مصر وحصيلة قياسية لكورونا بالعراق

قالت مصر الخميس، ان مجمل حالات الاصابة بالفطر الاسود في البلاد تتراوح بين 25 و30 حالة، فيما سجل العراق أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية هي الأعلى منذ دخول الوباء للبلاد.

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني أن الفطر الأسود كمرض ليس مرتبطا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لكنه يظهر كنتيجة لضعف مناعي، أيا كان السبب المؤدي لهذا الضعف.

وأضاف أن بعض حالات كورونا تلقت أدوية بشكل مفرط أثناء علاجها من الفيروس، وعلى أساس غير علمي وبعيدًا عن إشراف وزارة الصحة، ما تسبب في إصابتهم بالفطر الأسود، مشيرا إلى أنّ العامل المناعي حاسم جدًا في قضية التعافي من كورونا وتبعاته.

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أعلنت قبل نحو شهر، أنّ أعداد مصابي الفطر الأسود في مصر وصلت إلى 5 أشخاص.

حصيلة قياسية بالعراق

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية الخميس، تسجيل أكثر من تسعة آلاف إصابة بفيروس كورونا في حصيلة قياسية هي الأعلى منذ تفشي الوباء.

وقالت الوزارة في بيان إن العراق سجل 9189 إصابة بالفيروس، معظمها في بغداد (2800)، فيما بلغت حصيلة الوفيات 31 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبحلول الخميس، بلغ عدد الإصابات الكلي في البلاد أكثر من 1.4 مليون إصابة، فيما ارتفعت الوفيات لـ 17444 وفاة.

وكانت السلطات الصحية العراقية أعلنت الشهر الماضي دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة، أكثر شدة وخطورة من الموجتين الأولى والثانية اللتين دخلتا البلاد سابقا.

والأربعاء خففت الحكومة العراقية من إجراءاتها الرامية للحد من انتشار الفيروس، إذ قلصت ساعات حظر التجول اليومي، مقابل اتخاذها إجراءات لتشجيع المواطنين على التطعيم، من بينها فرض اللقاح على الموظفين.

ويعاني العراق من نقص في التجهيزات الطبية لرعاية المصابين الذين يفضل عدد كبير منهم استعمال قناني أوكسجين في منازلهم بدل التوجه للمستشفيات المتداعية، لكنه نجح مع ذلك في إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا.

وتلقى أكثر من مليون عراقي جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفق وزارة الصحة التي تجري حملة توعية لإقناع السكان بتلقي اللقاحات في ظل تشكيك واسع فيها وإحجام عن وضع الكمامات.

12 وفاة بالسعودية

وسجلت السعودية، اليوم الخميس، 1257 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19".

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1257) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1484) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (478,127) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/k8Qq4Q1ZtN — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 8, 2021

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1257، مقابل 1207 الأربعاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 497773 حالة، بينها 11713 نشطة، و1385 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة الرياض، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 319 حالة، لتأتي بعدها المنطقة الشرقية بـ277 ، ومن ثم منطقة مكة المكرمة بـ252.

وأفادت وزارة الصحة برصد 12 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 14 في إحصائية الأربعاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7933 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "كوفيد-19" في المملكة وصل إلى 478127 شخصا، بعد تسجيل 1484 حالة شفاء جديدة.