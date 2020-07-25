نحو 40 دولة حول العالم تسجل زيادة قياسية في الإصابات اليومية بكورونا

سجلت 40 دولة تقريبا زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي، وبما يقرب من ضعف عدد المصابين في الأسبوع السابق، وفقا لإحصاءات رويترز التي أظهرت زيادة في انتشار الوباء في كل منطقة من مناطق العالم.

أوروبا

* قال وزير الصحة الألماني إن بلاده ربما تُجري اختبارا إلزاميا للكشف عن فيروس كورونا للمصطافين العائدين من دول عالية الخطورة بعد أن وصل عدد الإصابات الجديدة في البلاد إلى أعلى مستوى في شهرين.

* قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تعرض لانتقادات بسبب تعامله البطيء جدا مع هذا الوباء، يوم الجمعة إنه ربما كانت هناك أشياء كان بإمكانه القيام بها بشكل مختلف.

* قالت هيئة الحماية المدنية في اليونان إنه سيتعين على زوار اليونان القادمين جوا من بلغاريا ورومانيا تقديم ما يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا من أجل دخول البلاد.

الأمريكتان

* سجلت الولايات المتحدة ما يزيد على 1000 حالة وفاة بكوفيد-19 يوم الجمعة، أي لليوم الرابع على التوالي، لكن مستشارة كبيرة للبيت الأبيض مختصة بالوباء قالت إنها رأت مؤشرات على أن ذروة الوباء قد مرت في الولايات الجنوبية والغربية الأكثر تضررا.

* من المتوقع أن تصل العاصفة هانا، أول إعصار في موسم الأطلسي لعام 2020، إلى اليابسة على ساحل تكساس يوم السبت، مما يهدد واحدة من بؤر كوفيد-19 الساخنة في البلاد برياح شديدة وسيول.

* حذر رئيس بلدية مكسيكو سيتي من احتمال ظهور حالات جديدة في العاصمة المترامية الأطراف خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى أن وتيرة دخول المستشفيات في ارتفاع على مدى الأيام الماضية.

آسيا والمحيط الهادي

* عادت فيتنام إلى حالة التأهب القصوى لمواجهة فيروس كورونا بعد أن اكتشف مسؤولو الصحة في مدينة دانانج بوسط البلاد أول حالة عدوى محلية في البلاد منذ ثلاثة أشهر.

* أعلنت كوريا الجنوبية تسجيل 113 حالة إصابة جديدة يوم السبت، وهي أكبر زيادة في يوم واحد منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وحذر المسؤولون من أن هذا المسار الصاعد قد يستمر مع دخول الأشخاص الذين يحملون المرض إلى البلاد من الخارج.

* أجرى رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج تعديلا وزاريا محدودا بعد فوزه في الانتخابات هذا الشهر، وكشف عن تأجيل محتمل لخطته للتنحي بسبب الجائحة.

* الشرق الأوسط وأفريقيا

- أكدت الفحوص إصابة ثلاثة من أعضاء فريق الكريكت للسيدات في جنوب أفريقيا بفيروس كورونا وذلك قبل تجمعهن للمشاركة في معسكر تدريبي استعدادا لجولة مقترحة في إنجلترا.

- قال مسؤول لبناني كبير إنه تلقى نبأ إصابته بمرض كوفيد-19 خلال غداء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.

* التطورات الطبية

- قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن استكمال تعافي الشبان ،الذين كانت صحتهم جيدة في السابق، من الإصابة بكوفيد-19، بما في ذلك الإصابة الخفيفة، يمكن أن يستغرق أسابيع حيث قال حوالي خمس المرضى الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما إن حالتهم الصحية لم ترجع إلى ما كانت عليه في المعتاد بعد ما يصل إلى 21 يوما من تأكد إصابتهم.

- قال شركة كيورفاك الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الجمعة إنها قدمت طلبا لإجراء طرح عام أولي في الولايات المتحدة في إطار سباقها لتطوير لقاح لمرض كوفيد-19.

* التداعيات الاقتصادية

- زاد نشاط الشركات في منطقة اليورو في يوليو تموز للمرة الأولى من ظهور الوباء وذلك مع فتح المزيد من قطاعات الاقتصاد بعد إغلاقها.

- من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني بوتيرة مطردة خلال ما تبقى من العام مدفوعا بإجراءات تحفيز للتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها الوباء.

