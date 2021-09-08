"نداء تونس": قيس سعيد مهدد بالإغتيال

حذر رئيس حزب نداء تونس، عمر صحابو، من اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، بسبب محاربته للفساد، متخوفا في الوقت ذاته من أن يلقى "سعيد" مصيرا مشابها للرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف.، الذي اغتيل عام 1992.

كما حذر السياسي التونسي من فوضى كبيرة في تونس في حال تم استهداف الرئيس قيس سعيد

وقال صحابو في حوار مع إحد الإذاعات الخاصة، إن الرئيس سعيد قد يلقى نفس المصير الذي لاقاه الرئيس الجزائري الراحل محمد بوضياف، لأنه دخل بمواجهة مع جميع الأطراف في البلاد، بسبب حملته الواسعة لمكافحة الفساد.

وأضاف أن الرئيس سعيد "مهدد بالاغتيال من قبل كل من تضرروا ومن مصلحتهم بقاء منظومة ما قبل 25 يوليو. وهذا الأمر متورطة فيه أطراف داخلية وخارجية. وعلى الرئيس أن يصدع بالحقيقة ويكشف هذا المخطط، وخاصة أنه يعرف تفاصيله".

وقال صحابو إن الرئيس سعيد "دخل في صراع حقيقي مع مصالح اقتصادية ومالية وسياسية متداخلة، وهي متصلة أيضا بالمافيا المالية العالمية، واليوم هناك خوف على حياة الرئيس لأنه فتح مواجهة مع جميع الأطراف وعلى جميع الأصعدة، ونحن نعلم ما حصل مع محمد بوضياف، الذي دخل بمنطق محاربة الفساد وكانت نهايته رصاصة على الهواء".