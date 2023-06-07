نداء مهم من درعا السورية إلى أبنائها الفارين في الخارج

أعلنت دار المحافظة في درعا السورية عن فتح المجال أمام أبناء المحافظة في خارج البلاد من الراغبين بتسوية أوضاعهم بتقديم طلبات اعتبارا من اليوم الأربعاء في مركز التسوية بقصر الحوريات بالمدينة.

ولفتت دار المحافظة في بيان أصدرته أن الإجراءات وآلية تقديم الطلبات للمتخلفين عن تأدية الخدمتين العسكريتين الإلزامية والاحتياطية وكذلك الفارين من الخدمة العسكرية أو الشرطية ومن لديه مشكلة أمنية أو عسكرية.

وأوضحت المحافظة أنه بالإمكان تقديم الطلب عن طريق أحد أفراد أسرة الشخص الراغب بالتسوية وزيارة مركز التسوية، حيث يقدم الطلب مع ذكر درجة القرابة وإرفاقه بصورة هوية صاحب العلاقة وصور شخصية وأيضا صورة هوية مقدم الطلب، ليصار إلى دراسة الطلبات ومعالجتها حسب كل حالة.

وبحسب وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) فقد واصل مركز التسوية في قصر الحوريات بمدينة درعا في سوريا استقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم من أبناء المحافظة لليوم الثالث على التوالي، كما تمت اليوم تسوية أوضاع العديد من أبناء مدينة إزرع وما حولها وذلك وفقا لبنود التسوية التي طرحتها دمشق.