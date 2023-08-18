نذر مواجهة جوية بين طائرات كورية شمالية واميركية

ارسل جيش كوريا الشمالية اليوم الجمعة طائرات حربية رداً على «خرق» طائرة تجسس أميركية المجال الجوي للبلاد، واكد انه اعطى اوامره للتصدي لهذا الاختراق الخطير

وقال متحدث عسكري في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن الطائرة الأميركية حلقت صباح امس الخميس في المجال الجوي فوق المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية في وقد اعطى الجيش الكوري الشمالي أوامره على الفور... للقيام بطلعة طارئة باتجاه المجال الجوي الذي خرقته طائرة الاستطلاع الاستراتيجية الأميركية والقيام بمهمة حراسة في حالة تأهب

واكد الجيش الكوري الشمالي ان ما جرى استفزاز عسكري خطير وتوعد باتخاذ أي إجراء مادي مضاد للدفاع عن سيادة البلاد.

والشهر الماضي، اتهمت سيؤول واشنطن بالاقدام على القيام «بأنشطة تجسس مكثّفة تتجاوز... مستوى زمن الحرب».في حين يعقد قادة الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية قمة في كامب ديفيد.

وفي وقت سابق هدّدت كوريا الشمالية بإسقاط أي طائرات تجسس أميركية تنتهك مجالها الجوي،

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في كامب ديفيد بولاية ماريلاند، مع رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا؛ على أمل توطيد العلاقات بين سيول وطوكيو، وسط التهديدات النووية من كوريا الشمالية حيث تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبات عسكرية مشتركة، يوم الإثنين، مدتها 11 يوما.