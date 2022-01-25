نساء الكويت الى الجيش بفتوى شرعية

استند نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح في اعتماد قرار وزاري بانضمام الكويتيات الى القوات المسلحة والسلك العسكري في البلاد الى فتوى شرعية

فتوى شرعية لانضمام النساء الى الجيش

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اعتمد قرارا وزاريا يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري.

شرط موافقة ولي الامر

وحسب وما أوردت جريدة "المجلس" الإلكترونية تشمل تلك الضوابط بشأن انضمام الكويتيات للجيش موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر، والعمل في التخصصات الطبية والمجالات الفنية والخدمات المساندة. كما تشمل تلك الضوابط عدم حمل السلاح أو القيام بالتمرينات العسكرية الميدانية.

الالتحاق بالجيش الكويتي

والشهر الماضي أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي،عن بدء عملية تسجيل النساء الراغبات في الالتحاق بجيش البلاد. وأفادت في بيان بـ"فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية كضباط صف وأفراد من العنصر النسائي، لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم والثاني عشر وحملة شهادات الحادي عشر وما دون".

وجاء من الشروط العامة أن تكون المتطوعة كويتية الجنسية، وأتمت من العمر 18 عاما ولم تتجاوز 26 سنة، وأن تكون لائقة صحيا ومحمودة السيرة وتجتاز المقابلة الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليها في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها، وأن تنهي عملها من الجهة التي تعمل بها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة، وأن تكون الشهادة الدراسية الحاصلة عليها معتمدة ومصدقة من الجهات الرسمية بالكويت.

وكان وزير الدفاع الكويتي، حمد العلي، قد أصدر في أكتوبر الماضي قرارا يعتبر تاريخيا يسمح للنساء لأول مرة بالالتحاق بالجيش الكويتي بصفة ضباط ومجندات، بعدما اقتصر دورهن في السابق على تخصصات مدنية.

وفي حين قابل كثيرون هذا الإجراء بالترحيب، هاجمه البعض ومنهم النائب السابق، وليد الطبطبائي، حيث قال عبر "تويتر": "عندما تم تأنيث تدريس المرحلة الابتدائية كانت هناك حاجة وأيضا دراسة بتفوق الإناث بالتدريس لهذه المرحلة".