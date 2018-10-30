المحقق الخاص روبرت مولر (يسار) والرئيس الاميركي دونالد ترامب

فتحت الشرطة الفدرالية الاميركية (إف بي آي) تحقيقا لتحديد ما إذا كان افراد حاولوا تشويه سمعة المحقق الخاص روبرت مولر عبر دفع أموال لنساء لكي يتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن، وفق ما أعلنت الثلاثاء الدوائر التابعة للقاضي الذي يشرف على التحقيقات في التدخل الروسي.

وقال بيتر كار المتحدث باسم مولر لفرانس برس "حين علمنا الاسبوع الفائت بان نساء تلقين اموالا لسوق اتهامات كاذبة بحق المدعي الخاص، طلبنا فورا من إف بي آي ان تجري تحقيقا".

ونقلت صحيفة "ذي هيل" أنها تلقت، على غرار وسائل إعلام أميركية اخرى، اتصالا من امرأة ادعت انها عملت مع روبرت مولر في سبعينات القرن الفائت.

وفي رسالة الكترونية، قالت لوسائل الاعلام ان رجلا عرض عليها عشرين الف دولار لاتهام المحقق بالاعتداء الجنسي عليها.

وأضافت المرأة من دون ان تكشف هويتها أن هذا الشخص قال إنه يتعاون مع مقدم البرامج الاذاعية اليميني المتطرف جاك بورمان.

وكان بورمان أكد في العشرين من تشرين الاول/اكتوبر عبر موقع فيسبوك انه يملك معلومات خطيرة عن المحقق مولر، متهما اياه بإدمان الكحول ولافتا الى ان في حوزته سبع شهادات من نساء اعتدى عليهن القاضي في الاعوام الاربعين الاخيرة.

والعام 2017، كلف مولر، المدير السابق لاف بي آي، التحقيق في شبهات حول تواطؤ بين روسيا وفريق حملة دونالد ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

ويثير هذا التحقيق غضب الرئيس الاميركي.