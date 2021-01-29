نسبة الأمريكيين البيض الملقحين أكبر من الأمريكيين السود

كشف بيانات نشرتها منظمة "كايزر هيلث نيوز" أن الأمريكيين من أصل إفريقي يتلقون اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بمعدلات أقل بشكل كبير من الأمريكيين البيض.

بيانات: نسبة الأمريكيين البيض الملقحين أكبر من الأمريكيين السودالبيت الأبيض يكشف عن بيانات سرية متعلقة بجائحة كورونا

وبعد حوالي 7 أسابيع من بدء عملية التلقيح في الولايات المتحدة، وضعت الولايات الأمريكية دائرة الأشخاص الملقحين لتشمل المزيد من الأشخاص وليس فقط العاملين في الرعاية الصحية، وبدأت بتلقيح كبار السن وفي حالات أخرى العاملين الأساسيين مثل المعلمين.

لكن البيانات الجديدة تظهر أن معدلات التطعيم للأمريكيين السود لم ترق إلى معدلات التطعيم للأمريكيين البيض.

وبعد أن نشرت 23 ولاية أمريكية التركيبة السكانية للسكان الذين تم تطعيمهم، أظهرت البيانات أن السكان البيض يتم تطعيمهم بمعدلات أعلى من السكان السود، وغالبا ما يكون ذلك ضعف المعدل أو حتى أعلى.

وفي فلوريدا، على سبيل المثال، تلقى 5.5 بالمائة من السكان البيض الجرعة الأولى من اللقاح مقارنة بنسبة 2.0 بالمائة من السكان السود. (nbc news)