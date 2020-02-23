نسبة المشاركة في الانتخابات الايرانية بلغت 42,57%

أعلن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي الأحد أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة في إيران بلغت 42,57%، ما يعكس أدنى نسبة مشاركة في اقتراع مماثل منذ عام 1979.

وقال الوزير الإيراني خلال مؤتمر صحافي متلفز: “نظمنا هذه الانتخابات في الوقت الذي كنا نواجه فيه عدة أحداث”.

وأكد أنّ هذه النسبة “مقبولة تماماً”، مضيفاً: “عانينا من سوء الأحوال الجوية وشهدنا على فيروس كورونا (المستجد) وعلى سقوط الطائرة، علاوة على أحداث كانون الثاني/ يناير وتشرين الثاني/ نوفمبر”.

وكان عبد الرضا رحماني فضلي يشير في حديثه إلى طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية التي أسقطتها القوات المسلحة الإيرانية في بداية كانون الثاني/ يناير قرب طهران، وإلى ما تلا الحادثة المأساوية من تظاهرات مناهضة للسلطة في عدة مدن، بعد أقل من شهرين من موجة احتجاجات على ارتفاع أسعار الوقود.

وتعدّ هذه نسبة المشاركة الأدنى لانتخابات تشريعية منذ قيام الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت قبل التصويت أن نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية العشرة السابقة تجاوزت الـ50%.

