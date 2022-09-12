نسبة كبيرة من السعوديات يشاهدن افلاما اباحية

اثار الاستشاري السعودي في مجال الأمراض الباطنية والمعدية نزار باهبري، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد اعلانه وجود نسبة كبيرة من السعوديات اللائي يشاهدن الأفلام الإباحية

وقال باهبري في تصريحات تلفزيونية أن "المحتوى الجنسي ووجوده وطريقة الحصول عليه أصبحت أسهل من السابق"، وكشف عن استبيان أجري في عام 2019 بمشاركة 3000 امرأة، اقرت 92 بالمئة منهن بمشاهدة الافلام الاباحية بسبب سهولة الوصول إلى المحتوى الجنسي

وقال المتخصص السعودي : "الهرمون المفقود، يفترض تعويضه في العلاقة الجنسية الزوجية، ولكن المشكلة أن الشخص لا يحصل على المتعة التي يراها في الأفلام الإباحية، لذلك يظل يشاهدها".

يذكر ان الخبير الطبي السعودي اعلن عن استبيان أجري في عام 2014 أظهر أن عدد النساء اللاتي يشاهدن مقطعا جنسيا واحدا على مدار العام، كان بنسبة حوالي 23%.