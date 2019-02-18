نشر القبة الحديدية الاسرائيلية في سورية

سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو.

نقل موقع Nziv الإسرائيلي عن مصادر أمريكية مطلعة أن واشنطن قررت شراء بطاريتين من صواريخ "القبة الحديدية" الإسرائيلية لنشرهما في مكان تمركز قواتها في سوريا.

ونقل الموقع عن مصادر سورية معارضة أن الجيش الأمريكي، سينشر إحدى البطاريات في منطقة مطار التنف المحتل جنوب شرقي سوريا.

وتحدثت تقارير إعلامية منذ يناير الماضي عن عزم الولايات المتحدة شراء الأنظمة الإسرائيلية، وهي أول مرة تشتري فيها الولايات المتحدة أنظمة صاروخية من إسرائيل.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الولايات المتحدة اشترت منظومة صواريخ "القبة الحديدية" للدفاع الجوي من إسرائيل لكن لنشرها في دول أوروبية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن "منظومة "القبة الحديدية" ستستخدم من قبل القوات الأمريكية المنتشرة (في أوروبا) ضد مجموعة واسعة من التهديدات البالستية والجوية".

وأشارت إلى أنه سيتم اختبار المنظومة في إطار إعداد ردود محتملة على التهديدات من الجو.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستشتري "عددا محدودا" من الأنظمة لتلبية "الاحتياجات العاجلة" للجيش.

وحسب التقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة من خلال شراء الأنظمة الإسرائيلية تهدف إلى سد الثغرات في منظومتها للدفاع الجوي التي لا تغطيها أنظمة "ثاد" الأمريكية، وخاصة فيما يخص اعتراض الصواريخ القصيرة المدى.

وأنظمة "القبة الحديدية" الإسرائيلية قادرة على اعتراض صواريخ على مسافة من 4 إلى 70 كيلومترا.