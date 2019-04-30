نشر 320 عسكريا أمريكيا آخر على الحدود مع المكسيك

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها سترسل 320 عسكريا آخر، إلى حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

وجاء في البيان الذي صدر عن البنتاغون، أن تنفيذ هذه العملية، يتطلب حوالي 7.4 مليون دولار.

وذكّر البيان، بأن حوالي 3 آلاف عسكري أمريكي، يتمركزون الآن على الحدود مع المكسيك.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم تساعد المكسيك في حل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، فستفرض الولايات المتحدة رسوما على السيارات القادمة من هناك أو ستغلق الحدود.

وأضاف ترامب أنه منح المكسيك سنة واحدة، لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، وإلا فستفرض واشنطن كذلك رسوما على البضائع القادمة من هناك وتغلق الحدود.

يذكر أن "تعزيز أمن الحدود الجنوبية" كان بين الأولويات المعلنة لسياسات ترامب. وقد أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ لإيجاد تمويل لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، والذي يتحدث عنه ترامب منذ حملته الانتخابية عام 2016.

نوفوستي