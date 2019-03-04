نشطاء سوريون يهاجمون نزار علي بدر ويتهمونه بالتشبيح

شن نشطاء ومعارضون سوريون هجوما على مواقع التواصل الاجتماعي على المدعو نزار علي بدر الذي رسم بالأحجار مأساة التهجير في برنامج عرب غوت تالنت الذي بثته قناة ام بي سي حيث وقف يذرف دموعه أمام الكاميرا...

وقال نشطاء ان هذا الفنان كان يشارك "جيش البراميل في جرائمه"!!

وقال الاعلامي ماهر شرف الدين على صفحته على الفيس بوك بعدما رسموا مأساة السوريين ببراميلهم... ها هم يعيدون رسمها بحجارتهم!!

كما نشر النشطاء للفنان السوري الى جانب بشار الجعفري المدافع الصلب عن النظام السوري في الامم المتحدة

“نزار علي بدر” مواطن ينحدر من مدينة اللاذقية يبلغ من العمر 54 عاماً، يعرف بمواقفه الموالية للنظام السوري، يعمل بنحت الأجسام والأشكال من الحجارة، ظهر على برنامج المواهب، وجسد النزوح السوري من خلال مجموعة من الحجارة، ما أثار تعاطفاً كبيراً من الحاضرين ولجنة التحكيم.