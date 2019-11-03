نشطاء: نفذوا عملية قتل البغدادي من هنا وانسحبوا

رصد نشطاء عملية انسحاب لقوات التحالف الدولي من قاعدة مطار صرين العسكرية بريف مدينة عين العرب شمال شرق سوريا صباح الأحد، وهي ذات القاعدة التي انطلق منها فريق تصفية أبو بكر البغدادي

وقالت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قاعدة مطار صرين العسكرية كانت قد شهدت على مدار الأيام القليلة الفائتة عملية استقدام أرتال عسكرية وحركة هبوط طائرات أمريكية وإفراغ لطائرات شحن، تزامنا مع عملية تصفية زعيم داعش، والآن تسجل عمليات انسحاب للقوات الأمريكية منها.

وفي سياق متصل، ذكر المرصد أن أكثر من 500 جندي أمريكي ومعدات عسكرية ولوجستية وصلت إلى قاعدة "قسركي" الواقعة على طريق " إم 4" بين تل تمر وتل بيدر، ضمن المنطقة الواصلة بين الحدود العراقية - القامشلي - حلب، وذلك على مدار الأيام الثلاثة الفائتة