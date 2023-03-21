  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. نشطاء يفبركون صورا لاعتقال ترامب

نشطاء يفبركون صورا لاعتقال ترامب

تاريخ النشر: 21 آذار / مارس 2023 - 08:53
ظهر في الصور المفبركة الملياردير دونالد ترامب يركض في الشوارع فيما يطارده رجال الامن
ظهر في الصور المفبركة الملياردير دونالد ترامب يركض في الشوارع فيما يطارده رجال الامن

يحتفل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي باحتمال اعتقال الرئيس الاميركي السابق دونال ترامب ، وفبركو بصورة ساخرة وربما شامته صورا لمطاردته واعتقاله من قبل رجال الامن الاميركيين 

اقرأ ايضاًتأهب واستنفار اميركي خوفا من انصار ترامب في حال اعتقالهتأهب واستنفار اميركي خوفا من انصار ترامب في حال اعتقاله

وظهر في الصور المفبركة الملياردير دونالد ترامب يركض في الشوارع فيما يطارده رجال الامن فيما ظهر في صور اخرى يقاوم عملية اعتقاله بشدة 

وتاهبت القوى الامنية الاميركية في المدن والولايات الرئيسية والكبرى خوفا من اضطرابات محتملة مع اقتراب  محاكمة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب واحتمال القبض عليه فيما يتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية للتكتم على العلاقة التي زعم أنهما كانت بينهما.

وعلى الرغم من اعلان الكونغرس عدم وجود تهديدات بادنى درجة، الا ان المخابرات الأمريكية تحدثت عن تهديدات عبر الإنترنت ضد المسؤولين القانونيين والحكوميين منذ اعلان ترامب على الإنترنت أنه قد يتم القبض عليه يوم الثلاثاء

وتركزت التهديدات ضد المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، الرجل المتوقع أن يوجه اتهامات ضد ترامب،والذب بدوره تحدى الرئيس الاميركي بقوله : "لا نتسامح مع محاولات ترهيب مكتبنا أو تهديد حكم القانون في نيويورك".

 

وقالت الفنانة الاباحية انها اقامت علاقة جنسية مع الرئيس السابق ودفع لها 130 الف دلوار لشراء سكوتها قبيل انتخابات  2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...