نشطاء يفبركون صورا لاعتقال ترامب

يحتفل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي باحتمال اعتقال الرئيس الاميركي السابق دونال ترامب ، وفبركو بصورة ساخرة وربما شامته صورا لمطاردته واعتقاله من قبل رجال الامن الاميركيين

وظهر في الصور المفبركة الملياردير دونالد ترامب يركض في الشوارع فيما يطارده رجال الامن فيما ظهر في صور اخرى يقاوم عملية اعتقاله بشدة

وتاهبت القوى الامنية الاميركية في المدن والولايات الرئيسية والكبرى خوفا من اضطرابات محتملة مع اقتراب محاكمة الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب واحتمال القبض عليه فيما يتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية للتكتم على العلاقة التي زعم أنهما كانت بينهما.

وعلى الرغم من اعلان الكونغرس عدم وجود تهديدات بادنى درجة، الا ان المخابرات الأمريكية تحدثت عن تهديدات عبر الإنترنت ضد المسؤولين القانونيين والحكوميين منذ اعلان ترامب على الإنترنت أنه قد يتم القبض عليه يوم الثلاثاء

وتركزت التهديدات ضد المدعي العام في مانهاتن، ألفين براغ، الرجل المتوقع أن يوجه اتهامات ضد ترامب،والذب بدوره تحدى الرئيس الاميركي بقوله : "لا نتسامح مع محاولات ترهيب مكتبنا أو تهديد حكم القانون في نيويورك".

وقالت الفنانة الاباحية انها اقامت علاقة جنسية مع الرئيس السابق ودفع لها 130 الف دلوار لشراء سكوتها قبيل انتخابات 2016

The whole internet right now after seeing that Donald trump isn’t getting arrested and it was all a lie #TrumpArrest pic.twitter.com/H8hYLumg8L — Qura (@Qurandale) March 21, 2023