نشطاء ينشرون فيديوهات لعملية قتل البغدادي

بث ناشطون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذيي عتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

فيديو يعتقد أنه صور في موقع الهجوم على البغدادي في قرية باريشا بريف إدلب عقب الغارة الأمريكية التي حدثت ليلا

pic.twitter.com/t1Nm7R5znY — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) October 27, 2019

وقالت مصادر اميركية متطابقة ان طائرة حربية اضافة الى 7 مروحيات نفذت العملية التي استمرت لساعة ونصف

السؤال كيف سيرقع نايف والهراري وجود البغدادي في معقلهم بالقرب من حارم... حارم التي تعتبر مقر اجتماعات الجولاني وإحدى حصونه التي هرب إليها عندما شنت الجبهة الوطنية حربا عليها وسيطرت على مساحات واسعة قبل أن يتدخل التركستان وحراس المعبد لصالحه؟ https://t.co/y7pZShRP81 — حُر #داريا (@AR2011B) October 27, 2019

واسفرت العملية عن مقتل 7 اشخاص من بينهم زوجتي البغدادي ومرافقه

أصوات عملية الإنزال الأمريكية في قرية باريشا بإدلب#مقتل_البغدادي pic.twitter.com/tf1ZlBrLSG — حُر #داريا (@AR2011B) October 27, 2019