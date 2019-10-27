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نشطاء ينشرون فيديوهات لعملية قتل البغدادي

منشور 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 - 07:08
واسفرت العملية عن مقتل 7 اشخاص من بينهم زوجتي البغدادي ومرافقه
واسفرت العملية عن مقتل 7 اشخاص من بينهم زوجتي البغدادي ومرافقه

بث ناشطون لقطات قصف ومعارك قالوا إنها دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وهي المكان الذيي عتقد أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي قتل فيه.

وقالت مصادر اميركية متطابقة ان طائرة حربية اضافة الى 7 مروحيات نفذت العملية التي استمرت لساعة ونصف 

واسفرت العملية عن مقتل 7 اشخاص من بينهم زوجتي البغدادي ومرافقه

 


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