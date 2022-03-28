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نشطاء يهاجمون باسم يوسف: ترقص على وقع الدولار بـ 17 جنيه

منشور 28 آذار / مارس 2022 - 11:49
باسم يوسف
باسم يوسف

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغالبيتهم من المعارضين المصريين، هجوما على الاعلامي المصري البارز باسم يوسف بعد نشره مقطع فيديو وهو يرقص بمناسبة عيد ميلاده الـ 48.

 

 

وجاء انتقاد باسم يوسف ورقصته حيث ثبت المعارضون عليه الاتهام بالتبعية للخارج ضد رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، ونشر بعضهم تعليقا ومقطع فيديو من برنامج البرنامج لباسم يوسف يتضمن السخرية والهجوم على محمد مرسي لمجرد او وصل الدولار مقابل 7 جنية مصري، فيما وصل اليوم الى 17 الا ان يوسف ظل صامتا بل ويرقص ايضا في قصره على شاطئ البحر 

 

 

ولم تخلو التعليقات من الفاظ شاذة ونابية ضد باسم يوسف واتهمه بالنطق ظلما خدمة للعسكر في اشارة الى الجيش المصري ووزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي

 

 

 

فيما تحدث اخرون ان باسم يوسف ممنوع عليه دخول مصر 

 

 

 

كلمات دالة:باسم يوسفمصرالدولارالجنية المصري

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