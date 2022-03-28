نشطاء يهاجمون باسم يوسف: ترقص على وقع الدولار بـ 17 جنيه

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغالبيتهم من المعارضين المصريين، هجوما على الاعلامي المصري البارز باسم يوسف بعد نشره مقطع فيديو وهو يرقص بمناسبة عيد ميلاده الـ 48.
باسم يوسف .. ٤٨ سنه 😅♥️♥️♥️♥️ pic.twitter.com/Yre1CiUnVU— ﮼هنا (@hannahkhaled16) March 26, 2022
وجاء انتقاد باسم يوسف ورقصته حيث ثبت المعارضون عليه الاتهام بالتبعية للخارج ضد رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، ونشر بعضهم تعليقا ومقطع فيديو من برنامج البرنامج لباسم يوسف يتضمن السخرية والهجوم على محمد مرسي لمجرد او وصل الدولار مقابل 7 جنية مصري، فيما وصل اليوم الى 17 الا ان يوسف ظل صامتا بل ويرقص ايضا في قصره على شاطئ البحر
دي كانت فقرة #باسم_يوسف ايام الدولار ما كان ب ٧ جنيه في عهد الرئيس محمد مرسي في ٢٠١٣ وفي نفس التوقيت السنادي ٢٠٢٢ في عصر #السيسى لما الدولار أصبح ١٨ جنيه كان بيرقص من قصره على البحر غير مبالي— 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 27, 2022
فيها ايه لو سمعوا كلامنا وتمسكوا بالتغيير ديمقراطيا pic.twitter.com/j83VeA4TxG
باسم يوسف هيعيش و يموت اراجوز pic.twitter.com/rcTu0spiet— مـــــوســـــــتافي (@mustafi255) March 27, 2022
ولم تخلو التعليقات من الفاظ شاذة ونابية ضد باسم يوسف واتهمه بالنطق ظلما خدمة للعسكر في اشارة الى الجيش المصري ووزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي
سكت الحقير باسم يوسف عندما تغول العسكر على الناس ولكنه نطق ظلما وزورا وبهتانا وعدونا على محمد مرسي رحمه الله. تذكرون كلماته: " لا بيغدينى ولا يعشينى ووزيره باصص لى فى بنزينى. هو خازوق واحنا شربناه"— سلوا_قلبى_3 (@AwAmer11267796) March 23, 2022
ما تنطق ياكلب . ما رأيك فيما يحدث الان؟ لعنة الله على الإعلاميين شهود الزور!
فيما تحدث اخرون ان باسم يوسف ممنوع عليه دخول مصر
باسم يوسف ممنوع انه يدخل مصر زي ابو تريكه كا نوع من العقاب— عساف بيه الغريب (@Assaf_alGharib) March 26, 2022
باسم يوسف بره مصر👇 pic.twitter.com/U7v4rRvrxV
باسم يوسف ممنوع من دخول مصر كـ نوع من العقاب— أشطر كتكوت متفرهد.💜👵 (@tota12320000) March 27, 2022
باسم يوسف بره مصر : pic.twitter.com/08L6B1AOGO
واحده كتبت لهذا الرخيص خليك مبتهدل خارج مصر عمرك ماتقدر تدخلها للأبد ؟؟— الـهــــاربـــــ مــن جـهـنـــم & TTaalaat ZZaman (@TalatWbas) March 26, 2022
فاكان هذا رده
فعلاً متبهدل ياحرام جداً مع هذا الفيديوا
باسم يوسف كان كلب من كلاب العسكر لنهش لحوم العلماء في عهد دكتور مرسي رحمة الله pic.twitter.com/iYoSos1IhX
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