نشطاء يهاجمون باسم يوسف: ترقص على وقع الدولار بـ 17 جنيه

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وغالبيتهم من المعارضين المصريين، هجوما على الاعلامي المصري البارز باسم يوسف بعد نشره مقطع فيديو وهو يرقص بمناسبة عيد ميلاده الـ 48.

وجاء انتقاد باسم يوسف ورقصته حيث ثبت المعارضون عليه الاتهام بالتبعية للخارج ضد رئاسة الرئيس الراحل محمد مرسي، ونشر بعضهم تعليقا ومقطع فيديو من برنامج البرنامج لباسم يوسف يتضمن السخرية والهجوم على محمد مرسي لمجرد او وصل الدولار مقابل 7 جنية مصري، فيما وصل اليوم الى 17 الا ان يوسف ظل صامتا بل ويرقص ايضا في قصره على شاطئ البحر

دي كانت فقرة #باسم_يوسف ايام الدولار ما كان ب ٧ جنيه في عهد الرئيس محمد مرسي في ٢٠١٣ وفي نفس التوقيت السنادي ٢٠٢٢ في عصر #السيسى لما الدولار أصبح ١٨ جنيه كان بيرقص من قصره على البحر غير مبالي

فيها ايه لو سمعوا كلامنا وتمسكوا بالتغيير ديمقراطيا pic.twitter.com/j83VeA4TxG — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 27, 2022

باسم يوسف هيعيش و يموت اراجوز pic.twitter.com/rcTu0spiet — مـــــوســـــــتافي (@mustafi255) March 27, 2022

ولم تخلو التعليقات من الفاظ شاذة ونابية ضد باسم يوسف واتهمه بالنطق ظلما خدمة للعسكر في اشارة الى الجيش المصري ووزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي

سكت الحقير باسم يوسف عندما تغول العسكر على الناس ولكنه نطق ظلما وزورا وبهتانا وعدونا على محمد مرسي رحمه الله. تذكرون كلماته: " لا بيغدينى ولا يعشينى ووزيره باصص لى فى بنزينى. هو خازوق واحنا شربناه"

ما تنطق ياكلب . ما رأيك فيما يحدث الان؟ لعنة الله على الإعلاميين شهود الزور! — سلوا_قلبى_3 (@AwAmer11267796) March 23, 2022

فيما تحدث اخرون ان باسم يوسف ممنوع عليه دخول مصر

باسم يوسف ممنوع انه يدخل مصر زي ابو تريكه كا نوع من العقاب

باسم يوسف بره مصر👇 pic.twitter.com/U7v4rRvrxV — عساف بيه الغريب (@Assaf_alGharib) March 26, 2022

باسم يوسف ممنوع من دخول مصر كـ نوع من العقاب

باسم يوسف بره مصر : pic.twitter.com/08L6B1AOGO — أشطر كتكوت متفرهد.💜👵 (@tota12320000) March 27, 2022