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نشطاء يهاجمون هنية ومشاركته في تشييع قاسم سليماني

منشور 06 كانون الثّاني / يناير 2020 - 11:26
هنية يصلي على سليماني ويمنحه لقب شهيد القدس
هنية يصلي على سليماني ويمنحه لقب شهيد القدس

البوابة

هاجم نشطاء واعلاميون مشاركة زعيم مليشيا حماس اسماعيل هنية في تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي لقي مصرعه مع قادة مليشيات شيعية في غارة اميركية بالقرب من مطار بغداد في الساعات الاولى من يوم الجمعة الماضي

وظهر اسماعيل هنية خلف مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني واسماعيل قاآني خليفة سليماني 

وقالت صفحة بدنا نعيش المعارضة لحكم ماس في غزة ان هنية المدعي للمقاومة وخاطف الشعب الفلسطيني من اجل المجوس 

وجاءت عملية مصرع سلماني فيما كان رئيس حركة حماس التي تسيطرعلى غزة في جولة خارجية نادرة ويبدو انه استغل وجوده في الخارج للمرور الى طهران والمشاركة في الجنازة 

ومن ضمن الانتقادات ما تفوه به اسماعيل هنية على اعتبار المسؤول المليشياوي الايراني القتيل كان مساندا للقدس والقضية الفلسطينية 

وتوعدت زينب قاسم سليماني الرئيس الاميركي دونالد ترامب برد كبير على ايدي من وصفتهم بقادة المقاومة وهم الرئيس السوري بشار الاسد وزعيم حزب الله حسن نصرالله وزعيم حماس اسماعيل هنية وقائد الجهاد الاسلامي زياد نخالة وزعيم مليشيات الحوثي  محمد علي الحوثي من دون ان تذكر اي شخصية ايرانية علما انها دعت الرئيس روحاني للانتقام لوالدها اثناء زيارته منزل سليماني للتقديم العزاء 

 

 

 


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