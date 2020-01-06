نشطاء يهاجمون هنية ومشاركته في تشييع قاسم سليماني

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هاجم نشطاء واعلاميون مشاركة زعيم مليشيا حماس اسماعيل هنية في تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي لقي مصرعه مع قادة مليشيات شيعية في غارة اميركية بالقرب من مطار بغداد في الساعات الاولى من يوم الجمعة الماضي

وظهر اسماعيل هنية خلف مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي والرئيس حسن روحاني واسماعيل قاآني خليفة سليماني

وقالت صفحة بدنا نعيش المعارضة لحكم ماس في غزة ان هنية المدعي للمقاومة وخاطف الشعب الفلسطيني من اجل المجوس

لكل ثكلى ولكل أرملة ولكل يتيم قتلته ملشيات #ايران والحشد الشعبي في #الاحواز أو #العراق أو #سوريا ولكل ساذج دعم يوماً #حماس نقول لهم هنية يتباكى على قاتلكم ويصفه بالشهيد!!

اللهم لاتحرم #هنية وكوادر حماس صحبة #قاسم_سليماني يوم القيامة ولاتحرم كل من أيدها بعد هذا التصريح صحبته!! pic.twitter.com/y9Ibpx85ur — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 6, 2020

وجاءت عملية مصرع سلماني فيما كان رئيس حركة حماس التي تسيطرعلى غزة في جولة خارجية نادرة ويبدو انه استغل وجوده في الخارج للمرور الى طهران والمشاركة في الجنازة

ومن ضمن الانتقادات ما تفوه به اسماعيل هنية على اعتبار المسؤول المليشياوي الايراني القتيل كان مساندا للقدس والقضية الفلسطينية

وتوعدت زينب قاسم سليماني الرئيس الاميركي دونالد ترامب برد كبير على ايدي من وصفتهم بقادة المقاومة وهم الرئيس السوري بشار الاسد وزعيم حزب الله حسن نصرالله وزعيم حماس اسماعيل هنية وقائد الجهاد الاسلامي زياد نخالة وزعيم مليشيات الحوثي محمد علي الحوثي من دون ان تذكر اي شخصية ايرانية علما انها دعت الرئيس روحاني للانتقام لوالدها اثناء زيارته منزل سليماني للتقديم العزاء