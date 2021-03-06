  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. نشوب حريق داخل سفينة روسية على متنها 30 صيادا في بحر اليابان

نشوب حريق داخل سفينة روسية على متنها 30 صيادا في بحر اليابان

منشور 06 آذار / مارس 2021 - 04:45
نشوب حريق داخل سفينة روسية على متنها 30 صيادا في بحر اليابان

أفاد مكتب وزارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي بأن النيران نشبت في سفينة الصيد "فيتيم" المتواجدة في بحر اليابان، فيما يستعد فريق إنقاذ لإخلاء طاقمها.

وتلقى رجال الإنقاذ بلاغا حول نشوب الحريق عند الساعة 7:00 بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت موسكو).

وفي الساعة 07.15، تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، فيما يجري إعداد قاطرة إنقاذ إضافية، كما تستعد طائرة هليكوبتر من طراز Mi-8 للمغادرة مع مجموعة من رجال النجدة والبحث.

وفي المجموع، يشارك 60 شخصا و4 طائرات عائمة في عملية الإجلاء، فضلا عن المعدات التي توفرها وزارة الطوارئ الروسية. (نوفوستي)


© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...