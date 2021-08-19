نصرالله: أول سفينة مازوت ستنطلق من إيران باتجاه لبنان خلال ساعات

كشف أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصرالله ن قرب وصول أول سفينة من إيران محملة بالمازوت خلال ساعات فقط.

وهدد نصر الله أمريكا وإسرائيل قائلا: "هذه السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها ستصبح أرضا لبنانية".

وقال نصرالله: "السفينة التي ستنطلق بعد ساعات محملة بأطنان من المواد المطلوبة وما يفصلنا عنها مسافة الطريق فقط وستتبعها سفن أخرى، وعندما تصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط نتكلم عن التفاصيل والآليات العملية"، مبينا "أننا أعطينا الأولوية لمادة المازوت فالبنزين حاجة السيارات ولكن المازوت يتوقف عليه المشتشفات والمراكز الصحية ومصانع المواد الغذائية وأفران الخبز".

وأضاف: "السفينة منذ اللحظة التي ستبحر فيها وتصبح في المياه ستصبح أرضا لبنانية.. السفينة الآتية من إيران أقول للأمريكيين وللإسرائيليين هي أرض لبنانية ولا تدخلوا معنا في تحد يرتبط بعزة شعبنا وإذلال شعبنا.. لو سمح للبنانيين بأن يعيشوا حياتهم الطبيعية لما كنا بحاحة إلى أن نذهب في هذا الخيار".

وتوجه نصرالله إلى المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "بالشكر والتقدير لوقوفهم الدائم إلى جانب لبنان"، مضيفا: "نشكر إيران على وقوفها الدائم إلى جانب شعب لبنان كما في المقاومة من أجل تحرير أرضنا وصد العدوان، و رغم الحصار والعقوبات على إيران والضغوط عليها فهي لم تتخل يوما عن حلفائها ولم تخذل أصدقاءها".