نصرالله: دول الخليج نفضت يديها من اميركا

وجه أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله اليوم الجمعة، وهي الجمعة الاخيرة في شهر رمضان التي تحتفل فيها ايران ومليشياتها التابعة لها بما تسميه يوم القدس رسالة إلى الشعب الفلسطيني

وقال حسن نصر الله: "يوم القدس هو يوم لتضامن شرفاء العالم مع فلسطين" وقال ان الانتصار الذي سنصل إليه هو بسبب تحمل شعوب وقادة لمسؤوليتهم بخصوص فلسطين".

واكد ان : "الشعب الفلسطيني البطل الراسخ بنسائه ورجاله وبمسيحيه ومسلميه نبعث له رسالة دعم ونقول له إنك لست وحدك".

وتحدث عن الاوضاع في داخل اسرائيل بان "التعديلات القضائية أظهرت كل ما هو كامن في إسرائيل من انقسامات وهي حرب إلغاء لنتنياهو وفريقه المتطرف بلا دم" مشيرا الى محاولات الانقاذ الاميركية الى هذا الكيان

وقال ان الولايات المتحدة تقهقرت في فنزويلا بعد حصارها كما هزمت في أفغانستان وهذه الهزيمة أحدثت زلزالا في المنطقة وتبعاته تظهر تباعا

وكشف ان دول الخليج ابلغت حزب الله انها لم تعد تعول على الولايات المتحدة معتبرا أن "العلاقات الثنائية والحوار بين دول المنطقة هي التي تشكل الأمن والاستقرار".

وفيما يتعلق بالملف السوري اشار الامين العام لحزب الله اللبناني "نشهد تعافيا في سوريا وعودة علاقاتها السياسية مع عدد من الدول العربية..تركيا تريد العلاقات مع سوريا لكن القيادة السورية تطرح شروطاً طبيعية لعودة هذه العلاقات".